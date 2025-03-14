МЧС назвало число эвакуированных из Суджанского района мирных жителей

МЧС РФ: Из Суджанского района с начала эвакуации вывезли 241 мирного жителя

Из Суджанского района Курской области с начала эвакуации вывезли 241 мирного жителя. Такие цифры раскрыли в Telegram-канале МЧС России.

«Спасатели МЧС России сопровождают граждан в пункты временного размещения, помогают в оформлении документов, поиске родных и близких. В ПВР с курянами работают психологи ведомства», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что специалисты оказывают помощь не только эвакуированным, но и их родственникам, так как с ними долгое время была утрачена связь.

В этот же день временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что с 12 марта 209 человек эвакуировали с освобожденной территории Курской области. По его словам, на данный момент в пунктах временного размещения (ПВР) уже находятся 128 человек.