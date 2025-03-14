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14:24, 14 марта 2025Россия

Хинштейн назвал число эвакуированных за три дня жителей в Курской области

Хинштейн: 209 человек эвакуировали с освобожденной территории Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

С 12 марта 209 человек эвакуировали с освобожденной территории Курской области. Об этом заявил врио главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«С 12 марта 209 наших жителей эвакуированы из освобожденных населенных пунктов. Среди них — девять детей. 68 человек вывезены из Суджи, 74 — из Казачьей Локни, еще часть людей эвакуирована из Махновки, Мартыновки, Нижнемахово, Гончаровки, Гуево и других сел и деревень», — написал чиновник.

По его словам, на данный момент в пунктах временного размещения (ПВР) уже находятся 128 человек. Остальных, добавил он, забрали родственники. Всех обеспечили предметами первой необходимости и едой, а также медицинской помощью.

Накануне Хинштейн заявил, что из освобожденной Суджи в Курской области по состоянию на утро 13 марта эвакуировали 120 мирных жителей. По его словам, работа по вывозу гражданских продолжается безостановочно.

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