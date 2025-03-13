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11:31, 13 марта 2025Россия

Названо число эвакуированных из освобожденной от оккупации ВСУ Суджи мирных жителей

Хинштейн: По состоянию на утро 13 марта из Суджи эвакуировали 120 мирных жителей
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: РИА Новости

Из Суджи Курской области по состоянию на утро 13 марта эвакуировали 120 мирных жителей. Эти данные назвал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram.

По его словам, работа по вывозу гражданских продолжается безостановочно. «Всем оказывается необходимая медицинская, психологическая помощь. На местах организовано оперативное восстановление утраченных документов», — написал чиновник.

Он также сообщил, что часть эвакуированных россиян забирают родственники. При необходимости гражданских направляют в пункты временного размещения. Хинштейн заверил, что людей обеспечивают всем необходимым.

Ранее помощник главы МЧС России Юрий Мезинов сообщил, что в Судже и других населенных пунктах Курской области нашли более 100 человек, считавшихся пропавшими без вести. По его славам, в списках разыскиваемых россиян находились 90 процентов граждан, вывозимых с освобожденной от оккупации территорий.

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О начале штурма Суджи стало известно 8 марта. Бойцы Вооруженных сил России пробрались в город по газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород. По последним данным, в операции приняли участие 800 военнослужащих из нескольких подразделений. Утром 12 марта российские военкоры и военблогеры заявили, что населенный пункт освобожден, а ВСУ покидают его территорию.

ЖЗЛ
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