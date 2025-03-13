Названо число эвакуированных из освобожденной от оккупации ВСУ Суджи мирных жителей

Хинштейн: По состоянию на утро 13 марта из Суджи эвакуировали 120 мирных жителей

Из Суджи Курской области по состоянию на утро 13 марта эвакуировали 120 мирных жителей. Эти данные назвал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram.

По его словам, работа по вывозу гражданских продолжается безостановочно. «Всем оказывается необходимая медицинская, психологическая помощь. На местах организовано оперативное восстановление утраченных документов», — написал чиновник.

Он также сообщил, что часть эвакуированных россиян забирают родственники. При необходимости гражданских направляют в пункты временного размещения. Хинштейн заверил, что людей обеспечивают всем необходимым.

Ранее помощник главы МЧС России Юрий Мезинов сообщил, что в Судже и других населенных пунктах Курской области нашли более 100 человек, считавшихся пропавшими без вести. По его славам, в списках разыскиваемых россиян находились 90 процентов граждан, вывозимых с освобожденной от оккупации территорий.

О начале штурма Суджи стало известно 8 марта. Бойцы Вооруженных сил России пробрались в город по газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород. По последним данным, в операции приняли участие 800 военнослужащих из нескольких подразделений. Утром 12 марта российские военкоры и военблогеры заявили, что населенный пункт освобожден, а ВСУ покидают его территорию.