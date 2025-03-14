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19:30, 14 марта 2025Интернет и СМИ

Европейские телеканалы назвали Путина президентом США

Шведский телеканал SVT указал в титрах Владимира Путина как президента США
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Несколько европейских телеканалов ошибочно назвали президента России Владимира Путина президентом США. Об этом зрители рассказали в соцсети X.

Пользователь соцсети из Швеции с ником Werndlstädter опубликовал кадр эфира шведского телеканала SVT, посвященного Путину. При этом в титрах политика подписали как президента США. «Хорошая работа, SVT», — пошутил автор поста.

Аналогичную ошибку допустили и на датском ТВ. «Путин — президент Соединенных Штатов. Если верить датскому СМИ TV2news», — написал в X пользователь из Дании с ником MorGus и опубликовал скриншот эфира телеканала, в котором Путина также назвали президентом США.

Ранее сообщалось, что известное британское издание Daily Mail назвало российскую телеведущую Ольгу Скабееву «железной куклой» президента России. Материал был посвящен публикации Скабеевой, в которой она заявила, что Вашингтон предъявляет требования только главе Украины Владимиру Зеленому и Киеву, а не России.

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