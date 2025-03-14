Европу уличили в недостаточной защите детей от педофилов

Баллард: Европа делает недостаточно для защиты детей от педофилов

Европейские страны делают недостаточно для защиты детей от педофилов и сексуального рабства. В этом их уличил бывший генеральный директор организации по борьбе с торговлей людьми Operation Underground Railroad Тим Баллард в беседе с РИА Новости.

«Мы не делаем этого по всему миру, и Европа не выполняет свою работу. Нам нужно это исправить (....) Потому что самое важное богатство в мире - это дети, и если мы не можем защитить их, то мы просто кучка безумцев», — сказал Баллард.

Он также привел в пример существующий в США «закон Меган», согласно которому осужденные за сексуальные преступления граждане заносятся в специальный реестр и регистрируются по месту жительства.

Также Баллард сообщил, что с начала конфликта на Украине в регионе активизировались торговцы людьми.