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06:17, 14 марта 2025Мир

В США заявили об активизации торговли людьми на Украине

Экс-глава OUR Баллард: Торговля людьми оживилась на Украине с начала конфликта
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

С начала конфликта на Украине в регионе активизировались торговцы людьми. Такое заявление сделал основатель и экс-глава организации по борьбе с торговлей людьми Operation Underground Railroad Тим Баллард, передает РИА Новости.

«В 2022 году... многие сироты оказались брошенными в условиях хаоса. Мы отправились туда, чтобы вывезти детей, но мы искали торговцев людьми. Торговцы людьми появляются там, где происходят катастрофы, такие как война. Мы нашли этих преступников, они базировались в Голландии», — раскрыл детали специалист.

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