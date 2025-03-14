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10:35, 14 марта 2025Забота о себе

Ежедневные галлюцинации у 28-летней девушки оказались симптомом опасной болезни

Metro: Британка Кэти Спенсер видела галлюцинации и оказалась больна эпилепсией
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom  

28-летняя британка Кэти Спенсер рассказала о том, как ежедневные галлюцинации, которые она начала видеть, оказались симптомом опасной болезни. Историю девушки опубликовало издание Metro.

Впервые она начала замечать у себя странные галлюцинации в начале 2015 года, чаще всего они возникали во время занятий спортом. В декабре 2015 года Кэти сделали МРТ перед запланированной операцией на ухе и нашли атриовентрикулярную мальформацию (АВМ, скопление извитых кровеносных сосудов) в левой височной доле. Затем неврологи выяснили, что галлюцинации на самом деле являются очаговыми эпилептическими припадками и, вероятно, они были вызваны АВМ.

«Летом 2016 года, когда мне было 19 лет, мне поставили диагноз — височная фокальная эпилепсия. Я только что получила аттестат о среднем образовании и поступила в университет на ветеринара», — вспоминает девушка.

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Она также рассказала, что галлюцинации обычно начинались с покалывания всего тела, затем Спенсер видела себя запертой в пещере и встречалась с другими образами своих сильных страхов. Ее правая рука и шея при этом тряслись, она сильно потела. Каждый приступ продолжался не менее двух минут. «Для незнакомого человека мои приступы часто остаются незамеченными — мне бесчисленное количество раз говорили, что я выгляжу так, будто грежу наяву. Только близкие мне люди (семья, жених и друзья) знают, когда у меня приступ», — уточнила Спенсер.

Девушке потребовалось несколько лет, чтобы принять свой диагноз, но в конце концов она вернулась на учебу, окончила другой университет по специализации «биология животных и охрана природы», научилась не бояться выходить самостоятельно в магазин или на прогулку с собакой. Однако ей нельзя водить машину, что кажется ей досадным.

Ранее сообщалось, что в Иране из-за ошибочной диагностики врачи 20 лет лечили мужчину от неправильной болезни. Они приняли его симптомы за проявление болезни Паркинсона.

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