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12:33, 21 февраля 2025Забота о себе

Из-за ошибочного диагноза мужчине пришлось 20 лет лечиться от неправильной болезни

В Иране врачи ошиблись в диагнозе и 20 лет лечили мужчину от болезни Паркинсона
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Иране из-за ошибочной диагностики врачи 20 лет лечили мужчину от болезни Паркинсона. Отчет об этом случае опубликован в медицинском журнале Clinical Case Report.

Сообщается, что диагноз «болезнь Паркинсона» мужчине поставили в возрасте 37 лет. Симптомы недуга развивались у иранца постепенно: сначала он стал нелюдимым, снизил социальную активность, затем он у него стала неметь нога, а походка стала шаркающей и замедленной, концентрация и внимание снизились и добавились галлюцинации и навязчивые мысли о чистоте. Врачи решили, что эти симптомы характерны для болезни Паркинсона и назначили иранцу медикаментозное лечение. Однако несмотря на терапию, его состояние продолжило медленно ухудшаться.

Когда мужчина снова обратился за медицинской помощью, более тщательное обследование показало, что в первый раз врачи ошиблись в поставили неправильный диагноз, так как болезнь Паркинсона не могла объяснить весь спектр симптомов. Кроме того, у него не было тремора рук и мышечной слабости, характерных для этого нейродегенеративного заболевания.

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Иранцу назначили МРТ, КТ и энцефалографию, показавшие, что у него болезнь Фара — редкое неврологическое расстройство, из-за которого кальций накапливается в разных областях мозга. В публикации отмечается, что эта патология по симптомам может быть схожа с паркиноснизмом.

После постановки верного диагноза мужчине назначили новое медикаментозное лечение и курс когнитивно-поведенческой терапии, однако устранить отложения кальция в мозге было уже невозможно.

Ранее гинеколог-эндокринолог Евгения Назимова рассказала, что существует несколько способов снизить риск деменции. Среди прочего она рекомендовала больше общаться с людьми, встречаться с друзьями, обсуждать книги и учить стихи.

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