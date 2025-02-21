Из-за ошибочного диагноза мужчине пришлось 20 лет лечиться от неправильной болезни

В Иране врачи ошиблись в диагнозе и 20 лет лечили мужчину от болезни Паркинсона

В Иране из-за ошибочной диагностики врачи 20 лет лечили мужчину от болезни Паркинсона. Отчет об этом случае опубликован в медицинском журнале Clinical Case Report.

Сообщается, что диагноз «болезнь Паркинсона» мужчине поставили в возрасте 37 лет. Симптомы недуга развивались у иранца постепенно: сначала он стал нелюдимым, снизил социальную активность, затем он у него стала неметь нога, а походка стала шаркающей и замедленной, концентрация и внимание снизились и добавились галлюцинации и навязчивые мысли о чистоте. Врачи решили, что эти симптомы характерны для болезни Паркинсона и назначили иранцу медикаментозное лечение. Однако несмотря на терапию, его состояние продолжило медленно ухудшаться.

Когда мужчина снова обратился за медицинской помощью, более тщательное обследование показало, что в первый раз врачи ошиблись в поставили неправильный диагноз, так как болезнь Паркинсона не могла объяснить весь спектр симптомов. Кроме того, у него не было тремора рук и мышечной слабости, характерных для этого нейродегенеративного заболевания.

Иранцу назначили МРТ, КТ и энцефалографию, показавшие, что у него болезнь Фара — редкое неврологическое расстройство, из-за которого кальций накапливается в разных областях мозга. В публикации отмечается, что эта патология по симптомам может быть схожа с паркиноснизмом.

После постановки верного диагноза мужчине назначили новое медикаментозное лечение и курс когнитивно-поведенческой терапии, однако устранить отложения кальция в мозге было уже невозможно.

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