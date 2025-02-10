Россиянам назвали три способа снизить риск деменции

Врач Назимова посоветовала учить стихи для профилактики деменции

Гинеколог-эндокринолог Евгения Назимова рассказала, что существует несколько способов снизить риск деменции. Их доктор перечислила в своем Telegram-канале.

«Больше двигайтесь! Активность улучшает кровообращение, а значит, клетки мозга получают больше кислорода», — назвала первый способ Назимова.

Кроме того, она призвала больше общаться с людьми, встречаться с друзьями, обсуждать книги и учить стихи. Специалист также порекомендовала изучать новое, например, заниматься языками, танцами или другими хобби. Врач объяснила, что чем больше мозг работает и учится, тем дольше он остается в форме.

Ранее психиатр Юлия Левченко рассказала о так называемом методе борща, который можно использовать для выявления деменции. Если человек забывает, как готовить это блюдо и какие ингредиенты в него входят, это тревожный сигнал.

