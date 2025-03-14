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07:13, 14 марта 2025Силовые структуры

Фигурант возбужденного после взрыва в ЖК «Алые Паруса» в Москве дела о миграции арестован

В Москве арестовали фигуранта дела о миграции после взрыва в ЖК «Алые Паруса»
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Москве суд арестовал одного из фигурантов уголовного дела об организации незаконной миграции, которое было возбуждено после взрыва в столичном жилом комплексе «Алые паруса». Об этом сообщает РИА Новости.

Фигурант не обжаловал арест.

Ранее сообщалось, что устроивший взрыв в ЖК мужчина, по предварительным данным, незаконно приобрел документы, разрешающие проживать в России.

3 февраля в ЖК произошло покушение на основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. При детонации взрывного устройства, которое, предварительно, было закреплено на смертнике, создатель батальона получил несовместимые с жизнью травмы. Известно, что покушение на Саркисяна готовилось не менее месяца.

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