Фигурант возбужденного после взрыва в ЖК «Алые Паруса» в Москве дела о миграции арестован

В Москве арестовали фигуранта дела о миграции после взрыва в ЖК «Алые Паруса»

В Москве суд арестовал одного из фигурантов уголовного дела об организации незаконной миграции, которое было возбуждено после взрыва в столичном жилом комплексе «Алые паруса». Об этом сообщает РИА Новости.

Фигурант не обжаловал арест.

Ранее сообщалось, что устроивший взрыв в ЖК мужчина, по предварительным данным, незаконно приобрел документы, разрешающие проживать в России.

3 февраля в ЖК произошло покушение на основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. При детонации взрывного устройства, которое, предварительно, было закреплено на смертнике, создатель батальона получил несовместимые с жизнью травмы. Известно, что покушение на Саркисяна готовилось не менее месяца.