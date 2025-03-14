ФСБ задержала россиянина по делу о госизмене за работу на Украину

В Крыму задержали подозреваемого в госизмене за передачу данных Украине

В Крыму ФСБ задержала 29-летнего жителя Керчи за сбор и передачу данных об объектах критической инфраструктуры Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину подозревают по статье 275 (« Государственная измена») УК РФ. По данным силовиков, он вышел на контакт с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и по его заданию собирал в регионе информацию, которая была необходима для использования при нанесении ракетных ударов.

Ранее сообщалось, что житель Иркутской области, вступивший в запрещенную террористическую организацию «Легион "Свобода России"», получил 14 лет заключения.

