Ганчев рассказал о репрессиях властей Украины против жителей Сумской области

Ганчев: Власти Украины обвиняют жителей Сумской области в ожидании ВС России

Власти Украины обвиняют жителей Сумской области в ожидании Вооруженных сил (ВС) России и на этом основании инициировали против них репрессии. Об этом РИА Новости заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

«Мирное население, которое отказывается от эвакуации, подвергаются репрессиям, естественно. Их украинские власти обвиняют в том, что они ждут русскую армию», — рассказал руководитель Харьковской ВГА.

Ганчев прокомментировал возможные действия Киева в отношении мирных жителей приграничных районов Сумской области, подлежащих эвакуации. По мнению чиновника, проведение принудительной эвакуации, а также репрессии против гражданских по обвинению в якобы поддержке России является характерной и «давно отработанной» чертой украинского руководства.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил о связанном с русскими отказе жителей Сумской области покидать свои дома. По его информации, большинство населения региона Украины отказывается покидать дома в рамках эвакуации.