Рогов: Жители Сумской области не хотят покидать дома, так как ждут русских

Жители Сумской области не хотят покидать дома, так как ждут русских. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его информации, большинство населения региона Украины отказывается покидать дома в рамках эвакуации. «Пишут письменные заявки на отказ, так как ждут русских», — заявил Рогов.

Сумская область граничит на северо-востоке с Курской областью России.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут готовиться к обороне в Сумской области на фоне отступления из Курской области. «Командование противника прекрасно понимает, что долго сдерживать ВС РФ на границах области им не удастся, а потому оно уже активно готовится к боям на территории Сумской области», — заявил он.