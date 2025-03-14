Стало известно о подготовке ВСУ к боям в Сумской области

Подоляка: ВСУ готовятся к боям в Сумской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к обороне в Сумской области на фоне отступления из Курщины. Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Командование противника прекрасно понимает, что долго сдерживать ВС РФ на границах области им не удастся, а потому оно уже активно готовится к боям на территории Сумской области», — написал военблогер.

По его словам, ВСУ проводят перегруппировку сил, что может говорить о том, что украинское командование ожидает глубокого захода ВС России в Сумскую область.

Ранее в Сумской области на Украине объявили обязательную эвакуацию из восьми населенных пунктов. Отмечается, что в ближайшее время нужно будет эвакуировать 543 человека, в том числе детей.