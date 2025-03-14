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03:15, 14 марта 2025Бывший СССР

В Сумской области объявили эвакуацию

В Сумской области объявили обязательную эвакуацию из восьми населенных пунктов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Сумской области на Украине объявили обязательную эвакуацию из восьми населенных пунктов. Об этом сообщается в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Сумской обладминистрации.

Отмечается, что в ближайшее время нужно будет эвакуировать 543 человека, в том числе детей.

Ранее родственники находящихся в Сумской области беженцев из приграничья рассказали «Ленте.ру», что возвращения в Россию ждут 72 человека.

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта.

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