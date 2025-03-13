Названо число находящихся на Украине беженцев из Курской области

Общественник Синельников: В Сумах находятся более 80 беженцев из Суджи

На Украине находится более 80 беженцев из Курской области. Об этом «Ленте.ру» рассказал курский общественник Владимир Синельников. По его словам, их содержат в Сумах — крупном украинском городе в 125 километрах от Курска.

Ранее родственники находящихся в Сумской области беженцев из приграничья рассказали «Ленте.ру», что возвращения в Россию ждут 72 человека.

«Да, информация о пребывании людей в Сумах достоверна. По моим данным, их там немного больше, примерно на десять человек», — подтвердил Синельников.

Россияне попали в Сумскую область Украины в феврале 2025 года. До этого они находились в суджанской школе-интернате в Курской области, которая 1 февраля попала под обстрел. Тогда Россия обвинила в ударе Украину и заявила, что пуск ракет осуществлялся из Сумской области. В Минобороны назвали удар ВСУ провокацией, призванной отвлечь внимание от убийств в курском населенном пункте Русское Поречное.

13 марта Минобороны РФ заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта.