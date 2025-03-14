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08:40, 14 марта 2025Силовые структуры

Генпрокуратура выявила многомиллионное хищение в Институте оценки качества образования

ГП выявила хищение 100 млн рублей в Институте оценки качества образования
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Генпрокуратура обнаружила хищение более 100 миллионов рублей в подведомственном Рособрнадзору Институте оценки качества образования. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Во время проверки было установлено, что в 2021-2022 годах Рособрнадзор заключил госконтракты для изучения качества подготовки учащихся на сумму свыше 140 миллионов рублей. После этого должностные лица подведомственного института привлекли подконтрольные организации и заключили с ними фиктивные договоры. Результатом стали многомиллионные хищения.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала бизнесмена за хищение 13 миллионов рублей из бюджета Запорожской области.

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