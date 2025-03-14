Глава евродипломатии высказалась о разногласиях в G7

Каллас: Страны G7 еще не пришли к согласию в заявлении по итогам встречи

Страны «Большой семерки» (G7) еще не пришли к согласию в готовящемся заявлении по итогам встречи глав МИД объединения, которая проходит в Канаде. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Bloomberg.

«Это Ближний Восток, это Украина… Я не увидела больших разногласий, но, когда речь идет о формулировании [позиции] на бумаге, тут много деталей», — заявила Каллас.

Таким образом глава евродипломатии ответила на вопрос журналиста о том, какие вопросы вызывают разногласия в G7 при составлении итогового заявления.

«Большая семерка» является неформальным объединением семи наиболее развитых в экономическом отношении государств. С 1997 по 2014 год Россия была членом объединения, и оно носило название G8.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио может выслушать целый ряд жалоб на решения американского президента Дональда Трампа от когда-то дружественных стран на встрече G7.