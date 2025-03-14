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11:28, 14 марта 2025Бывший СССР

Глава МИД Украины отказался раскрыть Раде детали переговоров с США

Глава МИД Украины Сибига не смог отчитаться перед Радой о переговорах с США
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Jon Gambrell / AP

Глава МИД Украины Андрей Сибига не смог отчитаться перед Верховной Радой о переговорах с США по урегулированию конфликта из-за встречи с коллегами из Австрии и Португалии. Об этом заявил украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Сибига прислал письмо и поблагодарил за приглашение в Раду. Но сообщил, что не может быть на заседании из-за того, что сегодня у него встречи с министрами иностранных дел Австрии и Португалии», — написал он. Министр также предложил назначить другую дату для посещения парламента.

Депутат отметил, что обратился к премьер-министру республики Денису Шмыгалю с предложением проголосовать за приглашение Андрея Сибиги в парламент на следующее заседание Рады.

В Саудовской Аравии 11 марта состоялись переговоры между представителями США и Украины. Перед встречей госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина должна отказаться от части территории для достижения соглашения о мире.

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