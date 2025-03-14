Главного редактора российской газеты повторно задержали до выхода из спецприемника

В Нижнем Тагиле повторно задержали главреда «Вечерних ведомостей» Постникова

В Нижнем Тагиле правоохранители повторно задержали главного редактора газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова. Все это произошло еще до его выхода из спецприемника, сообщает E1.ru со ссылкой на адвоката Георгия Краснова.

Краснов рассказал, что Постников должен был выйти из спецприемника вечером 14 марта, но вместо этого его должны отвезти в Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Журналисту снова грозит до 15 суток административного ареста. Адвокат назвал происходящую с его подзащитным ситуацию классическим примером бесконечной административной «карусели».

«Сотрудники полиции уже "выявили правонарушения", но вменяют их постепенно, а не единой совокупностью, не давая тем самым человеку выйти из спецприемника месяцами», — отметил Краснов.

Постникова задержали 28 февраля в Екатеринбурге из-за поста четырехлетней давности. Его обвинили в публикации экстремистской символики и арестовали на 14 суток.