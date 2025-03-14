Госсекретарь США оценил взаимодействие с Россией по Украине

Рубио: США с осторожным оптимизмом оценивают взаимодействие с Россией по Украине

США с осторожным оптимизмом оценивают взаимодействие с Россией по Украине. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, сообщает Reuters.

«Достаточно сказать, я думаю, что есть основания для осторожного оптимизма. Но в то же время мы продолжаем осознавать сложность и запутанность ситуации», — отметил Рубио.

По словам Рубио, администрация президента США Дональда Трампа по возвращении спецпредставителя Стива Уиткоффа из Москвы проведет совещание по взаимодействию с Москвой. Американский лидер примет решение о дальнейших шагах.

Вечером 13 марта состоялись переговоры в закрытом формате между президентом Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Уиткоффом, через которого российский лидер передал информацию Трампу.