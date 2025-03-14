Путин передал послание Трампу

Песков: Путин вчера выслушал Уиткоффа и передал через него информацию для Трампа

Президент России Владимир Путин вчера вечером во время встречи выслушал спецпосланника Стива Уиткоффа и передал через него информацию для президента США Дональда Трампа. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Через Уиткоффа Путин передал информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, российской стороне во время прошедшей встречи была предоставлена дополнительная информация.

Переговоры Владимира Путина со Стивом Уиткоффом состоялись вечером 13 марта в закрытом формате во время визита американского спецпосланника в Москву.