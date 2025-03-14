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19:16, 14 марта 2025Россия

Хинштейн обратился к жителям Курской области на фоне закрытия въезда в населенные пункты

Хинштейн обратился к курянам на фоне закрытия въезда в населенные пункты
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Врио главы Курской области Александр Хинштейн обратился к жителям региона на фоне закрытия въезда в населенные пункты приграничных районов. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Он пояснил желающим вернуться домой, что делать это на данный момент — крайне небезопасно. По его словам, территория освобожденных населенных пунктов заминирована. Военнослужащие продолжают находить неразорвавшиеся боеприпасы и взрывоопасные устройства в домах, во дворах и остальных локациях.

«Нашим военным необходимо время на то, чтобы отодвинуть линию боевого соприкосновения на безопасное расстояние, а также на разминирование территории. До окончания этих работ, пока мы не убедимся, что нашим людям ничего не угрожает, мы не можем себе позволить рисковать жизнями граждан», — написал чиновник.

В этот же день оперштаб Курской области заявил, что с 15 марта въезд в 122 населенных пункта приграничных районов Курской области будет запрещен. В частности, 79 пунктов попали под запрет на въезд в Суджанском районе.

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