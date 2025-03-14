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17:40, 14 марта 2025Россия

В десятки населенных пунктов Курской области запретят въезд

С 15 марта въезд в ряд приграничных населенных пунктов Курской области запретят
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

С 15 марта въезд в десятки приграничных населенных пунктов Курской области запретят. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.

Всего запрет распространился на 122 населенных пункта, среди которых недавно освобожденные от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В частности, 79 пунктов попали под запрет на въезд в Суджанском районе. Подобные меры также будут действовать в Беловском, Глушковском, Большесолдатском, Кореневском и Льговском районах.

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«Курян призывают не возвращаться на потенциально опасные территории, которые еще не обследованы саперами. Мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут быть замаскированы в земле, траве, зданиях и других местах, где их трудно заметить», — говорится в сообщении.

13 марта российское оборонное ведомство заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию.

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