В десятки населенных пунктов Курской области запретят въезд

С 15 марта въезд в ряд приграничных населенных пунктов Курской области запретят

С 15 марта въезд в десятки приграничных населенных пунктов Курской области запретят. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.

Всего запрет распространился на 122 населенных пункта, среди которых недавно освобожденные от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В частности, 79 пунктов попали под запрет на въезд в Суджанском районе. Подобные меры также будут действовать в Беловском, Глушковском, Большесолдатском, Кореневском и Льговском районах.

«Курян призывают не возвращаться на потенциально опасные территории, которые еще не обследованы саперами. Мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут быть замаскированы в земле, траве, зданиях и других местах, где их трудно заметить», — говорится в сообщении.

13 марта российское оборонное ведомство заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию.