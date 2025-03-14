Хинштейн рассказал о проведших более полугода на Украине жителях Курской области

Хинштейн: Возвращенная с Украины семья попросила о психологе для сына

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о недавно возвращенных жителях российского региона с территории Украины. По его словам, там они провели более полугода, передает ТАСС.

Глава региона отметил, что в группе возвращенных россиян были люди разного возраста — от двухлетних детей до пожилых. Среди них, в частности, была 89-летняя женщина.

«Люди говорят то, что им довелось пережить, те ужасы, которые выпали на их жизнь», — обозначил Хинштейн.

Врио губернатора рассказал, что одна семья даже попросила о психологе для 10-летнего сына, потому что тот по возвращению плохо спит, просыпается по ночам и кричит.

«Понятно, что ребенок с еще слабой, неустойчивой психикой пережил такое, что и видавшим виды взрослым будет крайне тяжело, а то и не под силу», — добавил он.

В конце февраля Россия и Украина договорились об эвакуации из Сум вывезенных через границу жителей Курской области. 3 марта стало известно о возвращении 33 россиян — в сети появились кадры эвакуации.