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20:25, 14 марта 2025Россия

Хинштейн сообщил о гибели мирной жительницы при ударе ВСУ по освобожденной Судже

Хинштейн: Мирная жительница погибла при ударе ВСУ по освобожденной Судже
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Мирная жительница погибла при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по освобожденной Судже в Курской области. Об этом заявил врио губернатора российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«По освобожденной Судже нанесен сознательный удар, который пришелся по зданию краеведческого музея — памятника архитектуры конца XIX-го века (так называемый дом Чупилова)», — написал он.

Чиновник заявил, что в результате атаки погибла сотрудница музея. Во время оккупации она оставалась в городе и 14 марта пришла в музей, чтобы осмотреть его состояние. Помимо того, ранения получили еще два сотрудника. Здание уничтожено, добавил Хинштейн.

13 марта российское оборонное ведомство заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию.

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