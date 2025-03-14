Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:04, 14 марта 2025Интернет и СМИ

Информацию о закрытии стоматологических клиник в ХМАО опровергли

Депздрав Югры опроверг массовое закрытие стоматологических клиник в ХМАО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Издание Neft выпустило новость со ссылкой на источники в местном депздраве, думе одного из городов и врачей о том, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) запущен процесс оптимизации в отношении населенных пунктов с численностью до 50 тысяч человек (Пыть-Ях, Лангепас, Урай и Радужный), в рамках которого закроют стоматологические поликлиники.

Эту информацию опроверг официальный канал депздрава в Telegram. Он написал, что не подтверждает сообщения о реорганизации ряда стоматологических поликлиник и регион намерен в полном объеме сохранить и обеспечить развитие государственной стоматологической помощи. «Поводов для беспокойства у населения и сотрудников нет», — объяснили в ведомстве.

При этом депздрав отметил, что рассматривается вопрос включения Лангепасской стоматологической поликлиники в структуру многопрофильной клиники, и объяснил это решение обращениями граждан. «Данный процесс основан на обращениях граждан по вопросам доступности медицинской помощи стоматологическим пациентам, в том числе оцениваются обращения граждан, касающиеся развития материально-технической базы поликлиник, финансовой устойчивости», — говорится в посте.

Информация о якобы массовом закрытии стоматологических клиник в ХМАО получила распространение в местных изданиях и в Telegram-каналах. Например, об этом писали в «Вестнике Сургутского района», издание «Два города» и «Муксун.фм».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

    Обсудить
    Последние новости

    В Одессе убит участник поджога Дома профсоюзов. Он громил советские памятники и предлагал ввести в школах предмет «Русофобия»

    Жительница Курской области рассказала о поведении украинских оккупантов

    Раскрыт масштаб разрушенных ВСУ храмов и памятников архитектуры в Курской области

    Россиянин расправился с женой из-за отсутствия в их паре интимной жизни

    Россиянина приговорили к 13 годам за передачу СБУ персональных данных сотрудника ФСБ

    В МИД обеспокоились милитаризацией региона со стратегически важным объектом России

    Россиянин заказал расправу над тещей за 100 тысяч рублей

    Экс-замглавы регионального УФСИН осудили на шесть лет за злоупотребление полномочиями

    Певица Сабрина Карпентер показала селфи без макияжа во время болезни

    Российские военные самолеты назвали лучшими в мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше