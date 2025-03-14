Информацию о закрытии стоматологических клиник в ХМАО опровергли

Депздрав Югры опроверг массовое закрытие стоматологических клиник в ХМАО

Издание Neft выпустило новость со ссылкой на источники в местном депздраве, думе одного из городов и врачей о том, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) запущен процесс оптимизации в отношении населенных пунктов с численностью до 50 тысяч человек (Пыть-Ях, Лангепас, Урай и Радужный), в рамках которого закроют стоматологические поликлиники.

Эту информацию опроверг официальный канал депздрава в Telegram. Он написал, что не подтверждает сообщения о реорганизации ряда стоматологических поликлиник и регион намерен в полном объеме сохранить и обеспечить развитие государственной стоматологической помощи. «Поводов для беспокойства у населения и сотрудников нет», — объяснили в ведомстве.

При этом депздрав отметил, что рассматривается вопрос включения Лангепасской стоматологической поликлиники в структуру многопрофильной клиники, и объяснил это решение обращениями граждан. «Данный процесс основан на обращениях граждан по вопросам доступности медицинской помощи стоматологическим пациентам, в том числе оцениваются обращения граждан, касающиеся развития материально-технической базы поликлиник, финансовой устойчивости», — говорится в посте.

Информация о якобы массовом закрытии стоматологических клиник в ХМАО получила распространение в местных изданиях и в Telegram-каналах. Например, об этом писали в «Вестнике Сургутского района», издание «Два города» и «Муксун.фм».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».