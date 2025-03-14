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10:56, 14 марта 2025Экономика

Россияне стали чаще оформлять ипотеку

ВТБ: Объем выдач ипотеки в России за февраль вырос вдвое
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Объем выдач жилищных кредитов в России вырос вдвое по результатам февраля. После традиционного снижения в новогодние праздники число сделок достигло 8,4 тысячи, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику ВТБ.

По подсчетам банковских аналитиков, за февраль россияне оформили ипотеку на сумму более чем в 42 миллиарда рублей. Согласно информации агентства Frank RG, февральский показатель в целом по рынку составил 218,9 миллиарда рублей, что на 80 процентов больше, чем по итогам января. Такому резкому приросту эксперты, однако, не удивляются. «Прирост ипотечных продаж по сравнению с январем — сезонное явление, поэтому о кардинальном изменении ситуации говорить не приходится», — пояснил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин. Ставки по процентам, по его словам, продолжают быть запредельно высокими для заемщиков.

Прежде всего на спрос влияет наличие госпрограмм, отмечает экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин. Существенные перемены будут наблюдаться, только когда всерьез опустят ключевую ставку — лишь в таком случае люди станут активнее брать ипотеку на рыночных условиях, в том числе и на вторичную недвижимость. По прогнозам управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, ставки останутся прежними примерно до середины 2026 года. Рост популярности ипотеки на покупку готового жилья можно будет наблюдать уже во второй половине 2025-го, уверен президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов. Россияне станут чаще брать «вторичку» в кредит, когда объемы строительства в регионах начнут снижаться, а цены на новостройки заметно поднимутся, подчеркнул он.

Ранее стало известно, сколько квартир можно купить на переплату по ипотеке. В среднем по России на проценты от ссуды можно приобрести как минимум четыре однокомнатные или три двухкомнатные квартиры.

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