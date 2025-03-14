Переплату россиян по ипотеке посчитали в квартирах

Юрист Гусятников: На переплату по ипотеке можно купить четыре однушки

На переплату по ипотеке россияне могут купить как минимум четыре однокомнатные или три двухкомнатные квартиры. К такому выводу пришел старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников, пишет Газета.ru.

В Москве «однушки» стоят в среднем 12 миллионов рублей. При стандартном первоначальном взносе в 20 процентов придется брать ипотеку на 9,6 миллиона рублей. Если брать кредит на 30 лет по рыночной ставке в 29 процентов, нужно будет зарабатывать не менее 301 тысячи рублей в месяц — платеж будет достигать около 230 тысяч рублей.

«Итоговая переплата за весь срок кредитования составит порядка 53 млн рублей. Это больше, чем стоимость четырех однокомнатных или трех двухкомнатных квартир в Москве», — подчеркнул Гусятников.

Ранее россиян предупредили, что с 1 июля 2025 года взять ипотеку с первоначальным взносом менее 20 процентов и высокой долговой нагрузкой будет практически нереально.