Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:54, 14 марта 2025Экономика

Переплату россиян по ипотеке посчитали в квартирах

Юрист Гусятников: На переплату по ипотеке можно купить четыре однушки
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

На переплату по ипотеке россияне могут купить как минимум четыре однокомнатные или три двухкомнатные квартиры. К такому выводу пришел старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников, пишет Газета.ru.

В Москве «однушки» стоят в среднем 12 миллионов рублей. При стандартном первоначальном взносе в 20 процентов придется брать ипотеку на 9,6 миллиона рублей. Если брать кредит на 30 лет по рыночной ставке в 29 процентов, нужно будет зарабатывать не менее 301 тысячи рублей в месяц — платеж будет достигать около 230 тысяч рублей.

«Итоговая переплата за весь срок кредитования составит порядка 53 млн рублей. Это больше, чем стоимость четырех однокомнатных или трех двухкомнатных квартир в Москве», — подчеркнул Гусятников.

Ранее россиян предупредили, что с 1 июля 2025 года взять ипотеку с первоначальным взносом менее 20 процентов и высокой долговой нагрузкой будет практически нереально.

    Обсудить
    Последние новости

    «Что с лицом-то?». Российские военкоры записали ироничное видеообращение к украинскому журналисту Бутусову из освобожденной Суджи

    Члена украинского легиона приговорили к 14 годам заключения за госизмену в России

    Известный телеведущий появился с расстегнутой ширинкой в прямом эфире

    Появились подробности попытки атаки ВСУ на московский регион

    В Совбезе ООН осудили вспышку насилия в Сирии

    В московском регионе при атаке дрона поврежден дом и три автомобиля

    Россиян предупредили о неожиданном списании пенсии с карты

    Переплату россиян по ипотеке посчитали в квартирах

    Ключевой ставке в России предсказали сохранение

    На Западе рассказали о загнанной в ловушку Европе из-за Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше