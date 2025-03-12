Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:17, 12 марта 2025Экономика

Россиян предупредили о невозможности взять ипотеку с первым взносом менее 20 процентов

ЦБ: С июля взять ипотеку с первым взносом менее 20 % будет практически нереально
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

С 1 июля 2025 года взять ипотеку с первоначальным взносом менее 20 процентов и высокой долговой нагрузкой будет практически нереально. Об этом россиян предупредили в пресс-службе Центробанка, пишут «Известия».

В пресс-службе пояснили, что это связано с тем, что регулятор собирается ввести количественные ограничения (макропруденциальные лимиты) на жилищные кредиты для наиболее рискованных заемщиков. На первом этапе количественные ограничения коснутся наиболее рискованных заемщиков, которые более 80 процентом от своего дохода тратят на обслуживание долга и их первоначальный взнос составляет не более 20 процентов. Между тем, ЦБ еще не уточнил, какие конкретно лимиты будут установлены. «Значения МПЛ будут определены исходя из ситуации в экономике и, в частности, на рынке ипотеки и у застройщиков», — рассказали в пресс-службе регулятора.

Материалы по теме:
В Центробанке заявили о введении ограничений на выдачу ипотеки
В Центробанке заявили о введении ограничений на выдачу ипотеки
10 марта 2025
Долги россиян по ипотеке стали чаще продавать коллекторам
Долги россиян по ипотеке стали чаще продавать коллекторам
11 марта 2025

По мнению экспертов, введение соответствующих ограничений является логичным шагом, так как после отмены массовой программы льготной ипотеки в середине 2024 года застройщики и финансовые организации стали использовать уловки, чтобы жилье в ипотеку могли купить граждане с низким первоначальным взносом.

Помимо этого, в прошедшем году Банк России получил законодательное право на введение макропруденциальных лимитов на ипотеку. Их действие начинается с 1 апреля 2025 года.

Накануне эксперты РБК пришли к выводу, что для покупки однушки в ипотеку жителям российских мегаполисов понадобится не менее двух семейных зарплат.

    Обсудить
    Последние новости

    На центральной площади Суджи подняли российский флаг

    Российскому информагентству придется закрыть корпункт в Европе

    Раскрыта неожиданная опасность шумных дорог

    В Кремле раскрыли позицию по предложенному перемирию

    Европа ответит на тарифы Трампа пошлинами на куриные крылышки и женское белье

    В российском регионе осудят расправившегося с домогавшимся его односельчанином священника

    Пенсии в России упали ниже трети от средней зарплаты

    Перечислены основные риски использования цифрового рубля

    Лавров высказался о лишении званий Лии Ахеджаковой

    SHAMAN назвал Екатерину Мизулину самой красивой женщиной в мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше