Россиян предупредили о невозможности взять ипотеку с первым взносом менее 20 процентов

ЦБ: С июля взять ипотеку с первым взносом менее 20 % будет практически нереально

С 1 июля 2025 года взять ипотеку с первоначальным взносом менее 20 процентов и высокой долговой нагрузкой будет практически нереально. Об этом россиян предупредили в пресс-службе Центробанка, пишут «Известия».

В пресс-службе пояснили, что это связано с тем, что регулятор собирается ввести количественные ограничения (макропруденциальные лимиты) на жилищные кредиты для наиболее рискованных заемщиков. На первом этапе количественные ограничения коснутся наиболее рискованных заемщиков, которые более 80 процентом от своего дохода тратят на обслуживание долга и их первоначальный взнос составляет не более 20 процентов. Между тем, ЦБ еще не уточнил, какие конкретно лимиты будут установлены. «Значения МПЛ будут определены исходя из ситуации в экономике и, в частности, на рынке ипотеки и у застройщиков», — рассказали в пресс-службе регулятора.

По мнению экспертов, введение соответствующих ограничений является логичным шагом, так как после отмены массовой программы льготной ипотеки в середине 2024 года застройщики и финансовые организации стали использовать уловки, чтобы жилье в ипотеку могли купить граждане с низким первоначальным взносом.

Помимо этого, в прошедшем году Банк России получил законодательное право на введение макропруденциальных лимитов на ипотеку. Их действие начинается с 1 апреля 2025 года.

Накануне эксперты РБК пришли к выводу, что для покупки однушки в ипотеку жителям российских мегаполисов понадобится не менее двух семейных зарплат.