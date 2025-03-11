Долги россиян по ипотеке стали чаще продавать коллекторам

ПКБ: В 2024-м банки в РФ стали втрое чаще продавать коллекторам долги по ипотеке

В 2024 году российские банки стали втрое чаще продавать коллекторам проблемные долги по жилищным кредитам. Об этом со ссылкой на данные коллекторской организации «Первое клиентское бюро» (ПКБ) сообщает РБК.

За год объем долгов по ипотеке, переданных профессиональным взыскателям, вырос до 3,9 миллиарда рублей. Годом ранее он составлял 1,2 миллиарда. Доля ипотечных долгов, переданных коллекторам, выросла с 0,5 до 1,2 процента.

Банки стали продавать проблемные ипотеки быстрее: в 2023-м средний срок просрочки на момент продажи долга составил 1389 дней (3,8 года), а в 2024-м — уже 761 день (чуть больше двух лет). Цена таких долгов выросла с 39,2 до 48,7 процента.

Управляющий директор ПКБ Павел Михмель объяснил тенденцию необходимостью банков «расчищать баланс» от кредитов, которые им долго или затратно взыскивать самостоятельно. Объем просроченной задолженности растет, что нагружает их резервы, а ипотечные займы — самые крупные для розничных клиентов, добавил гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александр Васильев.

«Банк может быть заинтересован в продаже проблемного ипотечного портфеля при условии, что затраты на взыскание долга (судебные расходы, сопровождение исполнительного производства) с учетом произведенного финансирования при выдаче кредита (то есть низкого первоначального взноса со стороны должника) на фоне длительной временной составляющей процесса истребования превысят возможный профит от продажи предмета залога», — пояснил партнер юридической группы GRM Сергей Новиков.

По данным сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect, в прошлом году россияне стали более чем вдвое чаще держать обещания коллекторам (KPP, kept promise to pay; процент выполненных должниками обещаний внести определенную сумму по просроченной банковской задолженности до оговоренной даты). Стремительный рост показателя объяснили популяризацией досудебного взыскания, применением технологий, устанавливающих платеж, комфортный для клиента, а также ростом доходов населения, позволяющим рассчитывать и планировать бюджет.