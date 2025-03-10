Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:30, 10 марта 2025Экономика

В Центробанке заявили о введении ограничений на выдачу ипотеки

Глава отдела ЦБ Данилова: Новые лимиты по ипотеке и автокредитам введут с апреля
Виктория Клабукова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Центробанк (ЦБ) введет новые ограничения на выдачу ипотеки и автокредитов. Об этом в разговоре с «Российской газетой» заявила директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.

Правила выдачи будут изменены с 1 апреля. Лимиты рискованных выдач, по словам главы отдела ЦБ, могут затронуть заемщиков с сомнительной платежеспособностью — ограничения распространятся на тех ипотечников, чей показатель долговой нагрузки превышает 80 процентов. Также лимиты хотят установить на кредиты с первоначальным взносом в размере менее 20 процентов. «Мы видим, что низкий взнос в сочетании с большой долговой нагрузкой существенно повышает шансы выхода на просрочку», — пояснила Данилова.

Нововведения также вероятны в области автокредитования. Как сообщается, Центробанк намерен пересмотреть лимиты для заемщиков с высокими показателями долговой нагрузки. Кроме того, под ограничения могут попасть и заемщики, оформляющие кредит не для покупки автомобиля, а на другие цели под залог машины.

Ранее в Центробанке заверили, что массовых банкротств среди отечественных застройщиков не предвидится. С трудностями, как ожидается, столкнутся лишь отдельные компании, общей тенденция не станет.

    Обсудить
    Последние новости

    Главком ВСУ прокомментировал положение украинских войск в Курской области

    Госсекретарь США высказался о дате встречи Путина и Трампа

    Госсекретарь США раскрыл цель встречи с представителями Украины в Саудовской Аравии

    Врач развеяла главные мифы о молочнице

    В популярном у туристов регионе России объявили штормовое предупреждение

    Пошутившую о Зеленском американскую юмористку обвинили в работе на Россию

    Обнаружен революционный способ борьбы с раком

    Канада пригрозила оставить США без электричества

    Андреасян назвал Тарковского предателем и отказался извиняться

    В российском регионе за транзит нелегальных мигрантов осудили иностранного подданного

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше