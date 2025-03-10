В Центробанке заявили о введении ограничений на выдачу ипотеки

Глава отдела ЦБ Данилова: Новые лимиты по ипотеке и автокредитам введут с апреля

Центробанк (ЦБ) введет новые ограничения на выдачу ипотеки и автокредитов. Об этом в разговоре с «Российской газетой» заявила директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.

Правила выдачи будут изменены с 1 апреля. Лимиты рискованных выдач, по словам главы отдела ЦБ, могут затронуть заемщиков с сомнительной платежеспособностью — ограничения распространятся на тех ипотечников, чей показатель долговой нагрузки превышает 80 процентов. Также лимиты хотят установить на кредиты с первоначальным взносом в размере менее 20 процентов. «Мы видим, что низкий взнос в сочетании с большой долговой нагрузкой существенно повышает шансы выхода на просрочку», — пояснила Данилова.

Нововведения также вероятны в области автокредитования. Как сообщается, Центробанк намерен пересмотреть лимиты для заемщиков с высокими показателями долговой нагрузки. Кроме того, под ограничения могут попасть и заемщики, оформляющие кредит не для покупки автомобиля, а на другие цели под залог машины.

Ранее в Центробанке заверили, что массовых банкротств среди отечественных застройщиков не предвидится. С трудностями, как ожидается, столкнутся лишь отдельные компании, общей тенденция не станет.