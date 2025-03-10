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15:18, 10 марта 2025Экономика

Центробанк оценил вероятность массовых банкротств среди застройщиков

Глава отдела ЦБ Данилова: Массовых банкротств застройщиков не ожидается
Виктория Клабукова

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Массовых банкротств среди отечественных застройщиков не предвидится. Вероятность разорения строительных компаний в России в беседе с «Российской газетой» оценила директор департамента финансовой стабильности, член совета директоров Центробанка Елизавета Данилова.

По словам представителя регулятора, банкротства девелоперов не будут системными. Действительно, с трудностями могут столкнуться отдельные фирмы, но общей тенденции не ожидается. По прогнозам Даниловой, к концу 2025 года финансовые показатели в отрасли могут ухудшиться, однако многие фирмы смогли сформировать подушку безопасности за прибыльные 2022-2024 годы, благодаря чему смогут выстоять при высоких процентных ставках.

Российские банки также мало заинтересованы в росте недостроев, подчеркивает Данилова. В случае затянувшегося строительства самому банку придется подбирать другого застройщика и «переупаковывать» проект. При этом банк нередко занимается одновременно финансированием проекта девелопера и выдачей ипотеки его покупателям. «Поэтому банку вдвойне выгодно, чтобы заемщики получили жилье и выплачивали ипотеку вовремя», — отметила собеседница газеты.

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Сокращение объемов нового строительства эксперт объясняет тем, что бридж-кредиты, выдающиеся до начала продаж, обходятся девелоперам дороже. В следующие два года, по оценкам Даниловой, компании главным образом будут достраивать уже начатые проекты, а новые станут запускать активнее со снижением ставок и восстановлением покупательского спроса.

Снижения цен на новостройки россиянам ждать не стоит, уверена Данилова. Несмотря на то, что динамика цен в целом по стране замедлилась, а в ряде регионов даже демонстрирует снижение, участники рынка не планируют корректировать расценки. С большей вероятностью компании будут предоставлять скидки на отдельные объекты.

Ранее эксперты спрогнозировали снижение цен на готовое жилье в России. К четвертому кварталу 2025 года со снижением ключевой ставки «вторичка» может подешеветь на 5-10 процентов.

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