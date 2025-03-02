Одному типу недвижимости предрекли снижение стоимости в 2025 году

Эксперт по недвижимости Нарбекова: Вторичка подешевеет на 3-5% в 2025 году

Во второй половине 2025 года рынок недвижимости будет под влиянием нескольких факторов, главным из которых станет снижение ключевой ставки, что повлияет на ипотеку, цены на жилье и инвестиционную активность, полагает гендиректор агентства недвижимости GLENDELS Мария Нарбекова. В беседе с «Лентой.ру» она описала будущее цен на квартиры и аренду.

Если Центробанк снизит ключевую ставку во втором полугодии, то ипотека станет доступнее, что может простимулировать спрос, считает эксперт. Однако значительное снижение ставок возможно только при устойчивом снижении инфляции, отметила она. Ощутимые изменения на рынке ипотеки, по мнению Нарбековой, возможны ближе к четвертому кварталу 2025 года.

На рынке новостроек в этот период ожидается рост цен на 6-8 процентов из-за сокращения предложения, акций застройщиков и высокой себестоимости строительства, спрогнозировала собеседница «Ленты.ру».

На вторичном рынке, по ее словам, значительного падения цен не будет. Так, в старых домах и менее ликвидных объектах возможна коррекция на 5-10 процентов, в качественном жилье — снижение составит не более 3-5 процентов, рассказала эксперт.

Покупатели будут откладывать сделки, что повысит спрос на аренду, предположила она. Нарбекова допустила, что в крупных городах, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, ставки могут вырасти на 5-10 процентов.

При снижении доходности депозитов часть инвесторов переориентируется на недвижимость, что поддержит цены, поделилась собеседница «Ленты.ру».

Рынок недвижимости во второй половине 2025 года останется неоднородным. Новостройки подорожают, а вторичное жилье в отдельных сегментах может скорректироваться на 5-10 процентов. Аренда останется востребованной, а инвестиционная активность будет зависеть от скорости снижения ставок Мария Нарбекова эксперт по недвижимости

Ранее глава ВТБ Андрей Костин спрогнозировал понижение ключевой ставки в России до 19 процентов или даже ниже ближе к концу 2025 года.

Руководство Центробанка полагает, что перед тем как уменьшать ключевую ставку, следует остудить убежавший вперед спрос, а для этого ключевая ставка должна быть длительное время существенно выше не только текущей инфляции, но и инфляционных ожиданий.

