В российском банке спрогнозировали понижение ключевой ставки в 2025 году

Костин: Понижения ключевой ставки в России можно ожидать ближе к концу 2025 года

Понижения ключевой ставки в России можно ожидать ближе к концу 2025 года. Такой прогноз в эфире телеканала «Россия 24» дал глава ВТБ Андрей Костин.

По словам топ-менеджера российского банка, в экономике видны такие позитивные моменты, как сокращение кредитования, и создается впечатление, что инфляция сегодня приближается к своему пику.

«Сейчас прогнозы по инфляции на этот год составляют 7-8 процентов. Мне кажется, что есть все основания надеяться, что во второй половине года — и уже точно ближе к концу, в четвертом квартале, — мы можем ожидать снижения ставки. Я считаю, до 19 процентов, а может даже и несколько ниже», — пояснил Костин.

При этом текущий год станет для кредитных организаций сложнее: их прибыль может снизиться на 15-20 процентов. Многие банки будут осторожнее подходить к кредитованию и внимательнее смотреть на проблемные займы. Однако созданная за предыдущие годы база позволит выдержать подобные колебания, подчеркнул глава ВТБ.

Руководство ЦБ полагает, что перед тем как уменьшать ключевую ставку, следует остудить убежавший вперед спрос, а для этого ключевая ставка должна быть длительное время существенно выше не только текущей инфляции, но и инфляционных ожиданий. Чтобы приступить к смягчению денежно-кредитной политики, необходимо устойчивое замедление инфляции до зафиксированного в прогнозах регулятора уровня, отметили представители регулятора.