Депутат Рады Бужанский: Курс Украины в НАТО стал скоропортящимся продуктом

Курс Украины на членство в Организации Североатлантического договора (НАТО) стал «скоропортящимся продуктом». Об этом заявил депутат Верховной Рады страны Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

«Жаль, что не удалось продать отказ от него тогда, когда это еще было возможным», — подчеркнул политик.

Бужанский подчеркнул необходимость называть вещи своими именами в вопросе членства Украины в НАТО. Депутат указал, что заявления украинского руководства о красных линиях по вступлению Киева в альянс и нежелании обсуждать отказ от него являются попыткой ввести в заблуждение.

Ранее делегация Украины назвала США красные линии в переговорах с Россией о мирном урегулировании конфликта во время встречи с американской делегацией в Джидде, Саудовская Аравия, 11 марта. Помимо членства в НАТО, в рамках мирного соглашения Киев указал, что также не может быть никаких ограничений численности армии.