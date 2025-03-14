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17:49, 14 марта 2025Бывший СССР

Курс Украины в НАТО назвали «скоропортящимся продуктом»

Депутат Рады Бужанский: Курс Украины в НАТО стал скоропортящимся продуктом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Курс Украины на членство в Организации Североатлантического договора (НАТО) стал «скоропортящимся продуктом». Об этом заявил депутат Верховной Рады страны Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

«Жаль, что не удалось продать отказ от него тогда, когда это еще было возможным», — подчеркнул политик.

Бужанский подчеркнул необходимость называть вещи своими именами в вопросе членства Украины в НАТО. Депутат указал, что заявления украинского руководства о красных линиях по вступлению Киева в альянс и нежелании обсуждать отказ от него являются попыткой ввести в заблуждение.

Ранее делегация Украины назвала США красные линии в переговорах с Россией о мирном урегулировании конфликта во время встречи с американской делегацией в Джидде, Саудовская Аравия, 11 марта. Помимо членства в НАТО, в рамках мирного соглашения Киев указал, что также не может быть никаких ограничений численности армии.

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