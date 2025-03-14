«Вопрос НАТО не может быть снят с повестки дня». Киев обозначил «красные линии» для наступления мира

Киев озвучил Вашингтону красные линии по мирному договору с Россией

Украинская сторона назвала США «красные линии» в переговорах с Россией о мирном урегулировании конфликта во время встречи с американской делегацией в Джидде, Саудовская Аравия, 11 марта. Об этом «Европейской правде» («ЕП») сообщил причастный к переговорам источник.

Мы вопрос НАТО также проговорили, и мы четко сказали, что для Украины этот вопрос не может быть снят с повестки дня источник «Европейской правды»

Помимо членства в НАТО, в рамках мирного соглашения Киев указал, что также не может быть никаких ограничений численности армии и никаких запретов на участие Украины в Евросоюзе. Кроме того, Россия не может иметь никакого права вето, сообщили источники «ЕП» и «РБК-Украина».

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Основную «красную линию» в переговорах обозначил Зеленский

Несколько дней назад украинский президент Владимир Зеленский сказал, что одной из главных «красных линий» является признание Украиной утраты территорий.

Признавать какие-либо оккупированные территории (имеется в виду присоединение территорий Донецкой и Луганской народной республик, а также Херсонской и Запорожской областей — прим. «Ленты.ру») Россией мы не будем. Это факт. (...) Это самая главная «красная линия» Владимир Зеленский президент Украины

Он подчеркнул, что Киев не собирается обсуждать территориальные уступки России. По его словам, в случае отказа Украины от территорий это будет являться нарушением конституции страны.

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры украинской и американской делегаций. По итогам встречи Киев заверил о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. На данный момент Вашингтон находится в процессе передачи этих данных Москве

Возможное членство Украины в НАТО является одной из причин начала СВО

Как заявлял президент России Владимир Путин, одной из основных причин начала специальной военной операции (СВО) являлся вопрос членства Украины в НАТО. «Это создает угрозы для безопасности России, очевидно», — пояснял российский глава. Он уверен, что вступление соседней страны в альянс не повысит ее безопасность, но сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене.

При этом на сегодняшний день, как считают в Верховной Раде Украины, двери для вступления страны в Североатлантический альянс «с треском закрылись». По мнению украинского депутата Максима Бужанского, об этом свидетельствуют слова президента США Дональда Трампа, который указывает, что невступление Украины в НАТО должно быть одним из пунктов мирного урегулирования. На Украине же с мнением Трампа не согласны, о чем свидетельствуют представленные Киевом в Джидде «красные линии».