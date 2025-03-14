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07:22, 14 марта 2025Бывший СССР

Украина озвучила США свои «красные линии» по мирному соглашению

Украина озвучила США свои красные линии по мирному договору с Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Украина на встрече в Саудовской Аравии представила США свои «красные линии» для мирных переговоров. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

В частности, Киев заверил американскую, что не откажется от членства в Североатлантическом альянсе в рамках мирного соглашения. «Мы вопрос НАТО также проговорили, и мы четко сказали, что для Украины этот вопрос не может быть снят с повестки дня», — заявил собеседник издания.

На Украине также подчеркнули, что не может быть никаких ограничений численности армии и никаких запретов на участие страны в Европейском союзе и НАТО. Также отмечается, что Москва не должна иметь никакого права вето.

Ранее депутат Верховной Рады Максим Бужанский заявил, что для Украины двери в Североатлантический альянс с треском закрылись.

Президент России Владимир Путин называл угрозу вступления Украины в НАТО одной из причин спецоперации.

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