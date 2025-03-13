В Раде заявили о закрывшихся для Украины дверях в НАТО

Депутат Бужанский: Для Украины двери в НАТО с треском закрылись

Для Украины двери в Североатлантический альянс (НАТО) с треском закрылись. Об этом заявил депутат Верховной Рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

«Судя по словам Трампа, широко открытые двери в НАТО с треском закрылись», — написал депутат.

Ранее в офисе президента Украины фактически отвергли одно из условий президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта. Речь идет об отказе страны от вступления в НАТО.

До того президент России Владимир Путин называл угрозу вступления Украины в НАТО одной из причин спецоперации. По его словам, присоединение Киева к альянсу не повысит безопасность страны, но сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене.