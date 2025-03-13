«Мы — за, но есть нюансы». Путин поддержал идею перемирия с Украиной, но задал много вопросов

Путин согласился на предложение о перемирии с Украиной, но с оговорками

Россия согласна с предложением США по прекращению боевых действий в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине, однако есть некоторые вопросы. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, выступая по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса Владимир Путин президент России

Он добавил, что готов обсудить тему завершения конфликта и перемирия с Украиной с американским лидером Дональдом Трампом по телефону. Политик уточнил, что в целом «идея закончить этот конфликт мирными средствами Россией поддерживается».

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Путин озвучил нюансы в вопросе возможного перемирия с Украиной

Россия пойдет на возможное перемирие с украинской стороной, однако в данном вопросе есть некоторые нюансы, и один из них — Курская область и ситуация на линии соприкосновения в случае перемирия. Об этом сообщил президент Путин во время пресс-конференции.

Мы — за, но есть нюансы Владимир Путин президент России

По словам политика, 30-дневное перемирие будет крайне выгодным шагом для Киева, так как в данный момент все группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области заблокированы. Глава государства не исключил, что данную передышку Киев попытается использовать для получения дополнительного вооружения.

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Также он напомнил, что российские военные держат Курскую область под полным огневым контролем, так что выход ВСУ из окружения просто невозможен. При этом Путин заявил, что у украинских бойцов будет выбор — сдаться в плен или быть уничтоженными.

Президент оценил готовность Украины к прекращению огня

Учитывая бедственное положение украинских войск, Киеву стоило попросить через США о прекращении огня намного раньше. Политик заявил, что теперь решение Киева о временной приостановке боевых действий кажется неискренним и принятым под давлением Вашингтона.

Путин добавил, что инициатива о перемирии все равно оставляет открытыми вопросы контроля и верификации соблюдения режима прекращения огня в зоне СВО.

Эти 30 суток [прекращения огня] будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы туда поставлялось оружие? Для того, чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку? Или ничего этого не будет делаться? Владимир Путин президент России

Кроме того, глава государства указал на трудности с установлением режима прекращения огня из-за слишком большой протяженности фронта между Россией и Украиной, а также назвал необходимым строгий контроль над действиями Киева в обозначенный 30-дневный период.