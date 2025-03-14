Квартиру по цене осьминога Николаса Кейджа выставили на продажу в российском городе

В Перми продадут квартиру по цене осьминога Николаса Кейджа

В Перми выставили на продажу квартиру по цене осьминога голливудского актера Николаса Кейджа. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на «Яндекс Недвижимость».

Стоимость питомца Кейджа составляет около 13,4 миллиона рублей, а стоимость двухкомнатной квартиры в десятиэтажной новостройке в центре российского города — 13,5 миллиона рублей.

В рамках такого бюджета покупатели получат в свое распоряжение 66 квадратных метров. В квартире есть две спальные комнаты, лоджия, а также смежная с кухней столовая. Сдача дома планируется на 2029 год.

Ранее в Москве выставили в аренду квартиру с необычным оформлением. Интерьер жилья напоминает средневековую пыточную: в качестве декора на стенах висят топоры и другое оружие, а также окровавленные фигуры.