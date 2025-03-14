Кабмин Украины назначил Еленского главой ответственной за ликвидацию УПЦ службы

Кабинет министров Украины назначил Виктора Еленского главой ответственной за ликвидацию канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Государственной службы республики по этнополитике и свободе совести. Об этом сообщил депутат Верховной Рады страны Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Именно эта служба может прекращать деятельность религиозных организаций, связанных с РФ», — отметил политик.

Еленский стал известен как депутат Рады от фракции «Народный фронт», называвший в 2016 году священников УПЦ «фсбшными попами», которые якобы «прикрывают под рясами» пророссийскую деятельность на территории Украины. На посту главы службы по этнополитике он займется реализацией закона Украины, предусматривающего ликвидацию канонической УПЦ по обвинению в связях с Россией.

Ранее международный адвокат УПЦ Роберт Амстердам заявил об участии США в создании раскольнической П равославной церкви Украины (ПЦУ). По его словам, в этом участвовали различные ведомства, включая Агентство США по международному развитию (USAID).