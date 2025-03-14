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20:20, 14 марта 2025Бывший СССР

Литва захотела поменять конституцию для размещения ядерного оружия

Шакалиене: Необходимо поменять конституцию для размещения ядерного оружия
Юрий Леонов
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andreas Stroh / IMAGO / Globallookpress.com

Литва должна поменять конституцию для размещения ядерного оружия на территории страны. Об этом заявила министр обороны республики Довиле Шакалиене, передает LRT.

«Мы считаем, что нам необходимо рассмотреть возможность корректировки статьи 137 конституции Литовской Республики, если наши союзники предложат реалистичные планы размещения ядерного оружия или его компонентов в Литве, а также пересмотреть другие обязательства», — подчеркнула глава литовского МО.

Шакалиене захотела изменить конституцию на фоне предложения президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном зонтике Европейского союза. При этом министр признала, что другие государства пока не обращались к Вильнюсу с подобными предложениями.

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Статья 137 конституции Литвы запрещает размещение иностранных военных баз и оружия массового поражения на территории страны. Согласно статье 148 основного закона республики, предложение должно быть принято 2/3 от общего числа членов Сейма (парламента) по инициативе четверти депутатов или 300 тысяч избирателей.

Ранее Польша захотела разместить ядерное оружие на своей территории. Как сообщается, президент страны Анджей Дуда обсуждал со спецпосланником президента США Дональда Трампа по России и Украине Китом Келлогом вопрос о перемещении ядерного оружие из Западной Европы на территорию республики.

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