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08:29, 13 марта 2025Мир

Польша захотела разместить ядерное оружие на своей территории

FT: Дуда призвал США перенести ядерное оружие в Польшу
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Aleksander Majdanski / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда обсуждал со спецпосланником президента США Дональда Трампа по России и Украине Китом Келлогом вопрос о перемещении ядерного оружие из Западной Европы на территорию республики. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Границы НАТО переместились на восток в 1999 году, так что 26 лет спустя должно произойти также и перемещение инфраструктуры военного альянса на восток. Для меня это очевидно. Я считаю, что не только пришло время для того, чтобы сделать это, но и стало бы безопаснее, если бы ядерное оружие уже было здесь (на территории Польши — прим. "Ленты.ру")», — отметил польский лидер.

По мнению Дуды, глава Белого дома мог бы переместить американские ядерные боеголовки, находящиеся в США или на территории Западной Европы, в Польшу. Он также указал на то, что недавно обсуждал этот вопрос с Келлогом.

7 марта премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава должна стремиться получить доступ к ядерному оружию в рамках идеи президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном зонтике Европейского союза (ЕС).

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