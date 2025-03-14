Лукашенко назвал поступком гниды поведение Зеленского

Лукашенко: Зеленский был мне как сын, но поступил как гнида

Президент Белоруссии Александр Лукашенко относился к президенту Украины Владимиру Зеленскому как к сыну, но последний повел себя «как гнида». С таким признанием белорусский лидер выступил в интервью журналистке Ольге Скабеевой, видео опубликовано в ее Telegram-канале.

«Володя как сын мне был, но поступил как гнида», — высказался Лукашенко.

Лукашенко прокомментировал собственное высказывание от 13 марта о предсказании судьбы Зеленского. Он также признал свое отношение к Зеленскому «как к сыну» в прошлом и посчитал его поведение недостойным поступком.

Ранее Лукашенко рассказал о звонке президенту России Владимиру Путину с Украины. По его словам, при необходимости Путин раскроет подробности общения.