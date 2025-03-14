Лукашенко раскрыл звонок Путину с Украины

Лукашенко: Путину звонили с Украины, но информация является непубличной

Президенту России Владимиру Путину звонили неназванные лица с Украины, но информация о данном разговоре является непубличной. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистке Ольге Скабеевой, видео опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».

«Он разговаривал с ними. Они [украинские политики] ему звонили, рассказывали. Он разговаривал с некоторыми.», — рассказал белорусский лидер.

Лукашенко раскрыл по итогам встречи с Путиным 13 марта факт разговора президента России с частью украинского руководства об урегулировании конфликта. При этом президент Белоруссии отказался называть конкретные детали разговора, в том числе дату и участников, сославшись на непубличный характер информации. По его словам, при необходимости Путин раскроет подробности общения.

Ранее Путин назвал нюанс в вопросе возможного перемирия с Украиной. Он также допустил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации и поставок оружия.