Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:51, 14 марта 2025Бывший СССР

Лукашенко назвал причину единства России и Белоруссии

Лукашенко: Москва и Минск сохранили единство благодаря работе на уровне регионов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Москва и Минск в не лучшие времена сохранили единство благодаря работе на уровне регионов. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова передает ТАСС.

«У меня есть возможность представителям российских регионов сказать огромнейшее спасибо за то, что в свое время, а были у нас не лучшие времена, по-всякому было, и мы тогда в Беларуси сделали ставку на работу с [российскими] регионами. И благодаря вам мы сохранили наше единство», — сказал он, выступая в Совете Федерации.

Глава государства подчеркнул, что если бы регионы Российской Федерации не поддержали устремления Белоруссии, то таких отношений между странами бы не было.

Александр Лукашенко 13 марта в Москве провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи он призвал построить высокоскоростную дорогу из Москвы до Бреста.

    Обсудить
    Последние новости

    Все пишут, что Трамп ввел новые санкции против России. Правда ли это?

    Минобороны назвало число освобожденных за неделю населенных пунктов в Курской области

    В России составили портрет автозаемщика при рекордной ключевой ставке

    Двоих украинских военных осудили за нападение на Курскую область

    Полиция показала фото подозреваемого в убийстве известного неонациста в Одессе

    Описаны разрушения в освобожденных под Суджей населенных пунктах

    Двух военных комендантов приговорили к срокам за взятки от военнослужащих

    Московским водителям напомнили о мерах безопасности во время шторма

    Лукашенко назвал упущенным время создания единой валюты России и Белоруссии

    Лукашенко озвучил планы по объединению парламентов России и Белоруссии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше