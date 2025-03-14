Лукашенко назвал причину единства России и Белоруссии

Лукашенко: Москва и Минск сохранили единство благодаря работе на уровне регионов

Москва и Минск в не лучшие времена сохранили единство благодаря работе на уровне регионов. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова передает ТАСС.

«У меня есть возможность представителям российских регионов сказать огромнейшее спасибо за то, что в свое время, а были у нас не лучшие времена, по-всякому было, и мы тогда в Беларуси сделали ставку на работу с [российскими] регионами. И благодаря вам мы сохранили наше единство», — сказал он, выступая в Совете Федерации.

Глава государства подчеркнул, что если бы регионы Российской Федерации не поддержали устремления Белоруссии, то таких отношений между странами бы не было.

Александр Лукашенко 13 марта в Москве провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи он призвал построить высокоскоростную дорогу из Москвы до Бреста.