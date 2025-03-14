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13:39, 14 марта 2025Экономика

Лукашенко назвал упущенным время создания единой валюты России и Белоруссии

Лукашенко назвал ненужным создание единой валюты РФ и Белоруссии в данный момент
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Создавать единую валюту Союзного государства сейчас не нужно, этот момент уже упущен. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает ТАСС.

Ранее «все кричали» о необходимости создания единой валюты России и Белоруссии, напомнил Лукашенко. По его словам, тогда он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением поручить соответствующую разработку специалистам национальных банков. Однако в итоге против такой валюты выступили в Банке России.

«Через несколько месяцев поступило предложение — ни в коем случае», — поделился белорусский лидер. Первым такое предупреждение, по его словам, вынес Центробанк.

В январе об отсутствии запроса на создание единой валюты ЕАЭС или Союзного государства сообщил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач. Такого запроса, по его словам, в данный момент не наблюдается, а товарооборот нормально обслуживается национальными валютами. В странах Евразийского экономического союза долю таких валют он оценил в 90 процентов, а в России и Белоруссии — в 95 процентов.

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