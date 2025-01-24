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07:27, 24 января 2025Экономика

Вероятность появления единой валюты ЕАЭС оценили

Замглавы МЭР Вольвач: Запроса на создание единой валюты ЕАЭС пока нет
Кирилл Луцюк

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress

В настоящее время нет запроса на создание единой валюты Евразийского экономического союза или Союзного государства России и Белоруссии. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач. Его процитировали «Известия».

По его словам, товарооборот хорошо обслуживается национальными валютами. Их доля в товарообороте в ЕАЭС уже превысила 90, а в Союзном государстве — 95 процентов.

Он уточнил, что в настоящее время ЕАЭС активно работает над созданием общего финансового рынка. Речь идет о соглашениях о взаимном допуске ценных бумаг, брокеров и дилеров, банковских и страховых организаций.

Ранее в Росконгрессе констатировали, что валюта, которой по силам стать альтернативой доллару и евро на мировом рынке, появится не раньше 2035-2040 годов.

В свою очередь, Вольвач уточнял, что для перед тем как создавать единую валюту следует пройти серьезный подготовительный этап, предполагающий формирование унифицированного финансового расчетного пространства.

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