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19:54, 14 марта 2025Бывший СССР

Лукашенко оценил вероятность полномасштабной войны через пять лет

Лукашенко: Никакой крупной войны через пять лет не будет, мы наелись
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Никакой крупной войны в Европе через пять лет не будет, руководство России не хочет конфликта. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистке Ольге Скабеевой, видео опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».

«Никакой войны [президент России Владимир] Путин, руководство России не планируют. Никакой войны через пять лет не будет. Понимаешь, мы наелись!» — высказался белорусский лидер.

Лукашенко прокомментировал заявления лидеров Европейского союза (ЕС) о вероятности полномасштабного конфликта с Россией в течение пяти лет и оценил вероятность такого сценария. По его мнению, подобные высказывания европейских политиков связаны с желанием нагнетать ситуацию вокруг конфликта на Украине, а также объяснить планы по милитаризации Европы и созданию единой европейской армии.

Ранее Лукашенко рассказал подробности о размещении комплекса баллистических ракет средней дальности «Орешник» на территории Белоруссии. Он подчеркнул, что контролирует производство этих установок.

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